Dono do Madero não vendeu seus aviões, demite 600 e diz que está triste

247 - O empresário Júnior Durski, dono da rede de restaurantes Madero, disse essa quarta-feira, 1, foi o "dia mais triste" da vida dele, após ter anunciado a demissão de 600 funcionários, contrariando sua promessa de manter empregos em meio à crise do novo coronavírus.

"Ontem foi o dia mais triste da minha vida. Mas tem que ser racional e tem que ser responsável", afirmou Durski.

"Ficamos sem condição de fazer uma expansão neste ano. Temos nove restaurantes que estavam terminando, com mais de 80% construído. Achamos por bem desligar as pessoas envolvidas na expansão e não comprometer o time", acrescentou.

No dia 23 de março, o dono do Madero causou polêmica ao se manifestar contra o regime de isolamento recomendado pelas autoridades médicas para evitar o aumento exponencial do número de infectados. Segundo ele, o Brasil sofreria consequências muito maiores em sua economia do que as mortes provocadas pela COVID-19 (leia mais no Brasil 247).

