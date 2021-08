Eduardo Moreira: Banqueiros agora fazem “carta aos brasileiros” pra acalmar os mercados

Ex-banqueiro criticou a política neoliberal de Paulo Guedes, ao comparar o manifesto de banqueiros com a “carta ao povo brasileiro”, em que o ex-presidente Lula firmou compromisso com o chamado tripé macroeconômico nas eleições de 2002 edit

Portal Fórum - Ex-banqueiro de investimentos, o escritor e engenheiro Eduardo Moreira criticou a política neoliberal conduzida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao comparar o manifesto de banqueiros, que está sendo produzido em conjunto com a Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) para fazer a defesa do equilíbrio entre os poderes da República e à democracia, com a “carta ao povo brasileiro”, em que o ex-presidente Lula firmou compromisso com o chamado tripé macroeconômico nas eleições de 2002.

“O neoliberalismo destruiu de tal modo o país que agora são os bancos que estão tendo de fazer uma “carta aos brasileiros” pra acalmar os mercados… A terra plana da voltas”, tuitou.

O manifesto está sendo elaborado por um grupo de empresários juntamente com banqueiros no que estimam ser a maior frente empresarial já criada em defesa do equilíbrio institucional no Brasil.

PUBLICIDADE

A organização do documento causou a fúria no governo federal, que ameaça tirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

O neoliberalismo destruiu de tal modo o país que agora são os bancos que estão tendo de fazer uma “carta aos brasileiros” pra acalmar os mercados…

A terra plana da voltas PUBLICIDADE August 30, 2021

PUBLICIDADE