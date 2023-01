Em posse na Caixa, Maria Rita promete inclusão bancária, melhoria de vida da população e deixa recado ao mercado

De acordo com a nova dirigente, 'o desafio é modernizar o banco para ampliar atuação no sistema financeiro e na melhoria de vida da população' edit

247 - Em discurso de posse nesta quinta-feira (12), em Brasília (DF), a nova presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Maria Rita Serrano, anunciou algumas medidas que pretende colocar em prática.

"Reorganizar o banco para cumprir o gerenciamento dos programas de transferência de renda, ampliar a parceira com estados e municípios para o projetos de infraetrutura e promover a inclusão bancária da população", disse.

No evento, a nova presidente também afirmou que é preciso "avançar em tecnologia para melhor atendimento", "buscar rentabilidade do negócio com equilíbrio entre operações comerciais e as ações de inclusão" e "investir em projetos culturais".

A nova ministra disse que "sustentabilidade" e "humanização das relações de trabalho" serão outros dois objetivos da nova administração da Caixa.

Recado ao mercado

Citando o professor Ladislau Dowbor, Maria Rita disse que "o sistema financeiro não deve ser o fim, mas um meio de facilitar as atividades socialmente úteis".

De acordo com a ministra, "o desafio de modernizar o banco para ampliar sua atuação no sistema financeiro e na melhoria de vida da população é auspicioso".

"Se hoje o Estado conta com o banco público, como a Caixa, é porque empregados, entidades e movimentos organizados empunharam a defesa do banco público frente a iniciativas de privatização", disse Maria Rita.

"O banco nasceu mexendo com sonhos de livres, futuro melhor para os filhos", acrescentou.

