Enquanto Bolsa afunda no governo Bolsonaro, subiu 500% na Era Lula

Ibovespa registra queda de 12,2% neste ano, pior desempenho entre todos os países emergentes em função do fracasso da política econômica do governo Bolsonaro, ao contrário do registrado durante o governo Lula, quando o índice subiu 497,12%

247 - O fracasso da política econômica do governo Jair Bolsonaro, capitaneada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, fez com que o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil tivesse o pior desempenho entre as principais bolsas do mundo, com uma queda de 12,2% neste ano até a quarta-feira (24), ao contrário do registrado durante os governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando a Bolsa de Valores de São Paulo egistrou uma alta de mais de 500%.

Em 2021, o Ibovespa abriu com 119.017 pontos e na quarta-feira desta semana registrava 104.514 pontos. No final de 2002, pouco antes de Lula assumir o poder, a bolsa marcava 11.268 pontos e chegou ao início de 2012 com uma pontuação seis vezes maior, com alta de 497,12%, até alcançar os 67.284 pontos. Em dólar, conforme a cotação do período,a subida do Ibovespa foi ainda maior: 1.187%.

A queda no Ibovespa ao longo deste ano é atribuída à incerteza da condução da política fiscal do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao descontrole da inflação, desemprego elevado e à aproximação das eleições presidenciais de 2022 .

Atualmente, o indicador ainda está em nível similar ao de fevereiro de 2020, mês que antecedeu a pandemia de Covid-19.

