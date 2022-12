Equipe de Lula quer integração do Sistema S a plano nacional de formação profissional

Segundo representantes do próximo governo, escolas técnicas, universidades e as entidades do Sistema S precisam de uma estratégia associada a objetivos de desenvolvimento econômico edit

247 - O governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia estratégia para fazer membros do Sistema S (Senai, Sesc, Sesi, Sebrae, entre outros) trabalharem com um plano nacional de formação de trabalhadores. O orçamento do Ministério do Trabalho e Emprego destina R$ 23 milhões à formação profissional. A arrecadação do Sistema S chega a R$ 30 bilhões por ano. A informação foi publicada pela coluna Painel.

Segundo representantes do petista, escolas técnicas, universidades e as entidades do Sistema S precisam de uma estratégia unificada de formação profissional, associada aos objetivos nacionais de desenvolvimento econômico definidos pelo governo federal.

Se um dos objetivos for a energia renovável, por exemplo, instituições seriam chamadas a oferecer cursos na área.

As entidades do Sistema S são privadas e não têm vínculo administrativo com o governo federal, mas são mantidas por contribuição compulsória das empresas, que é recolhida da folha de pagamento dos trabalhadores.

