Taxa de juros está errada e Brasil pode entrar numa recessão muito séria", alerta André Lara Resende

Idealizador do Plano Real, o economista coordena o núcleo de estudos estratégicos do BNDES e vê com temor o cenário macroeconômico edit

Apoie o 247

ICL

247 - O economista André Lara Resende, criticou a taxa de juros de 13,75% estabelecida pelo BC e afirmou que ela, dentro dos objetivos determinados na lei que deu autonomia à instituição, está errada.

“Faz sentido nesse contexto você ter uma taxa de juros que há dois anos nesse nível? Claramente não. Os objetivos do Banco Central, determinados na lei que deu autonomia ao Banco Central são o controle da inflação, a estabilidade do sistema financeira e a garantia do pleno emprego. Obviamente essa taxa de juros de 13,75%, é incompatível com esses objetivos. Ela está errada”, disse.

Lara, que é um dos idealizadores do Plano Real, ex-diretor do Banco Central e recém nomeado para a Comissão de Estudos Estratégicos do BNDES, participou do Canal Livre, que vai ao ar neste domingo (12) às 20h00, na BandNews TV e à meia noite, na Band.

“A taxa de juros básica hoje de 13.75% está correta? Na minha opinião não, está profundamente errada. Assim como acho que a taxa muito baixa, abaixo de 3% também estava errada. Porque o mercado financeiro não deve sofrer mudanças bruscas de direção. Então a condução da política monetária deve ser suave, com direcionamento e previsibilidade. Essa taxa hoje é muito alta. No mundo hoje todos os países avançados têm taxas de juros real, ou seja, a taxa nominal reduzida à taxa de inflação negativa. Ainda que esteja todas subindo, todas as taxas nominais estão em processo de ajuste para cima, porque se saiu de um período de deflação para um período de recuperação, em todo o mundo as taxas estão subindo, mas continuam negativas”, explicou.

Andre lara resende resende colocando a verdade que todos nós já sabemos, a taxa selic a 13,75% e IMORAL. pic.twitter.com/THyJYpzET8 February 11, 2023 et="utf-8"> et="utf-8">

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.