Esteves exalta Haddad e diz que investidores estão seguros

Chairman do BTG elogiou o ministro por seguir as 'melhores práticas' mundiais em sua gestão à frente da Fazenda edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O chairman do BTG Pactual, André Esteves, teceu elogios à política econômica conduzida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmando que o titular da pasta 'segue as melhores práticas' internacionais e dialoga com diversos setores, incluindo o mercado financeiro.

“A gente, sob liderança do ministro Fernando Haddad, tocou a economia do país com transparência, bom senso, seguindo as práticas que melhor funcionam em todos os lugares do mundo, com diálogo com a política, com o mercado e com setor real da economia”, disse Esteves na CEO Conference do BTG Pactual, nesta terça-feira (6).

continua após o anúncio

O banqueiro relatou ainda que o ambiente no mercado financeiro é de segurança para os investidores. “E hoje eu posso garantir que todos os presentes se sentem muito seguros e muito tranquilos de ir em frente com os seus investimentos pela maneira como ele liderou a economia nos últimos 12 meses”, emendou.

Segundo as pesquisas de opinião, o mercado financeiro ainda tem uma percepção majoritariamente negativa sobre o governo do presidente Lula. Mas as declarações de Esteves tendem a angariar apoio do setor financeiro ao governo.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: