Fazenda divulga texto completo do novo arcabouço fiscal; confira a íntegra

Novas regras buscam substituir teto de gastos atual mais rígido. Entre outros pontos, o marco estabelece que as despesas podem crescer até 70% do aumento das receitas recorrentes edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - O governo brasileiro apresentou nesta terça-feira a tão esperada proposta de arcabouço fiscal que será enviada ao Congresso , estabelecendo que as despesas podem crescer até 70% do aumento observado nas receitas recorrentes, visando dar sustentabilidade à trajetória da dívida pública.

As regras fiscais propostas buscam substituir o teto de gastos atual mais rígido, criticado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva por limitar o crescimento dos gastos públicos apenas à inflação do ano anterior.

>>> Veja o que é arcabouço fiscal e os principais pontos da proposta apresentada pelo governo Lula

Embora o esboço do modelo tenha sido divulgado no final de março, seu texto final não havia sido divulgado até agora, com regras para os limites de despesa e da meta de superávit primário.

Confira o texto completo abaixo:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.