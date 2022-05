Felipe Miranda, da Empiricus, sugere que Bivar adote o liberalismo para maconha e cassinos

Apoie o 247

247 - O CEO da consultoria Empiricus, Felipe Miranda, apresentou ao deputado federal Luciano Bivar (PE), uma série de sugestões para o plano econômico do pré-candidato à Presidência da República pelo União Brasil. De acordo com a coluna Painel S.A., do jornal Folha de S. Paulo, as sugestões incluem a legalização da maconha e dos cassinos no Brasil, a defesa das privatizações, implantação de uma reforma tributária, com a adoção de um imposto único, além da reforma administrativa, melhorias na área de educação e redução do custo Brasil. A Empiricus é ligada ao banco BTG Pactual.

“A ideia, segundo Miranda, é promover um liberalismo irrestrito, não só na economia, mas também nos costumes”, destaca a reportagem. "O programa está ancorado em três princípios: união, modernidade e liberdade. Aqui, entende-se liberdade como um conceito amplo, sem restrições, porque, por definição, quando a aprisionamos num determinado espectro, perdemos a capacidade de ser inteiramente livres", disse Miranda.

Em relação ao uso da maconha, Miranda propõe o desenvolvimento do mercado de canabidiol medicinal no Brasil, e liberação da erva para fins recreativos, “com alta fiscalização e tributação para elevar o potencial arrecadatório”.

O CEO da Empiricus é um defensor do livre mercado, teoria econômica promovida por Milton Friedman na Escola de Chicago. O atual ministro da Economia, Paulo Guedes, também é um dos seguidores do neoliberalismo da Escola de Chicago, além de ter sido um dos fundadores do BTG Pactual.

O lançamento oficial da candidatura de Luciano Bivar está marcado para o dia 31 de maio, em Brasília.

