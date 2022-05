União Brasil marca para 31 de maio lançamento da candidatura de Bivar à Presidência

Apoie o 247

247 - O deputado federal Luciano Bivar marcou para o dia 31 de maio o lançamento oficial da sua candidatura à Presidência da República pelo União Brasil. De acordo com reportagem do jornalista Ricardo Noblat, do Metrópoles, ele deverá ter como vice a senadora e correligionária Soraya Thronicke (MS).

Segundo o site O Antagonista, o lançamento da candidatura será realizado no Centro de Convenções, em Brasília. O União Brasil integrava o chamado “centro democrático”, ao lado de MDB, PSDB e Cidadania, que tentava viabilizar uma chapa consensual da terceira via. O partido, porém, abandonou o grupo no início de maio e anunciou que iria lançar uma chapa própria.

