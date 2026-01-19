FMI eleva projeção de crescimento da economia global em 2026 para 3,3%

247 - O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou em 0,2 ponto percentual sua estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2026, passando a projetá-lo em 3,3%, segundo relatório divulgado pela instituição nesta segunda-feira (19).

“O crescimento global deve permanecer resiliente, em 3,3% em 2026 e 3,2% em 2027, taxas semelhantes ao resultado estimado de 3,3% em 2025. A previsão representa uma pequena revisão para cima para 2026 e nenhuma alteração para 2027 em relação ao relatório Perspectivas da Economia Mundial (WEO) de outubro de 2025”, afirma o documento.