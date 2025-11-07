FUP critica política de dividendos da Petrobras

247 - A Federação Única dos Petroleiros (FUP) voltou a criticar a gestão da Petrobras após a divulgação do balanço do terceiro trimestre de 2025, que apresentou lucro líquido de R$ 32,7 bilhões — cerca de US$ 6 bilhões. A entidade denuncia o contraste entre o pagamento de altos dividendos aos acionistas e o cenário de cortes de gastos com trabalhadores, especialmente terceirizados, além das dificuldades nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

A estatal aprovou o pagamento de R$ 12,16 bilhões em dividendos referentes ao período, o que eleva o total anual a R$ 32,6 bilhões — equivalente a 34,5% do lucro líquido acumulado. O coordenador-geral da federação, Deyvid Bacelar, classificou a política adotada pela empresa como injustificável diante da alegada contenção de despesas que afeta diretamente a categoria.

“É inadmissível a manutenção de uma política de distribuição de altíssimos dividendos da Petrobras, a maior parte para estrangeiros. Enquanto isso, a empresa faz corte de gastos com trabalhador por conta de alegada austeridade, e endurece nas negociações de um acordo coletivo digno”, declarou Bacelar.

O dirigente também destacou que, embora o preço do barril de petróleo tenha sofrido variações recentes no mercado internacional, o desempenho financeiro da Petrobras demonstra que há margem suficiente para priorizar investimentos em valorização profissional e melhores condições de trabalho.