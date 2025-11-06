Petrobras tem forte alta no lucro líquido, com R$ 32,7 bilhões no terceiro tri

(Reuters) - A Petrobras registrou lucro líquido de US$6,03 bilhões no terceiro trimestre, alta de 2,7% na comparação anual, em um período marcado por um recorde na exportação de petróleo, com o avanço da produção no pré-sal, informou a companhia nesta quinta-feira.

Na comparação com o segundo trimestre, o resultado cresceu 27,3%, segundo a Petrobras.

O lucro cresceu apesar de um recuo de 13,9% nos preços do petróleo, em relação ao terceiro trimestre de 2024.

Entre julho e setembro, a companhia registrou que o petróleo Brent, referência internacional, teve média de US$69,07. Na comparação com o segundo trimestre, houve alta de 1,8%.

"Nos últimos doze meses, o Brent caiu US$11 por barril e nós conseguimos compensar este impacto na receita, elevando nossa produção de óleo para mais de 2,5 milhões de barris por dia, estabelecendo diversos recordes operacionais", disse em nota Fernando Melgarejo, diretor financeiro e de Relacionamento com Investidores.

"Aumentamos nossa eficiência, reduzimos as paradas de produção e alcançamos o topo da produção do FPSO Almirante Tamandaré, superando sua capacidade nominal."

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado da Petrobras totalizou US$11,73 bilhões entre julho e setembro, alta de 2,2% versus o mesmo período de 2024.

A receita de vendas da petroleira somou US$23,48 bilhões no terceiro trimestre, alta de 0,5% na comparação anual e avanço de 11,6% versus o trimestre imediatamente anterior.