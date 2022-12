FUP: Petrobrás terá mais capacidade de refino, de transição energética e de encomendas à indústria naval no governo Lula

Apoie o 247

247 - O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, afirmou que, no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o planejamento estratégico da Petrobrás 2023/2027, divulgado nesta quarta-feira (30) pela empresa, prevê aumento da capacidade de refino, mais investimentos em projetos de transição energética, com estímulos a fontes renováveis, como biocombustíveis, e encomendas à indústria naval brasileira, com a construção de plataformas e embarcações no país, gerando emprego no Brasil.

"O novo plano deve ser realizado a partir das orientações e prioridades estratégicas dos representantes do novo governo", disse Bacelar, que também é membro do Grupo de Trabalho (GT) de Minas e Energia, do governo de transição.

Em reunião com o presidente da Petrobrás, Caio Paes de Andrade, representantes do GT pediram na última segunda-feira (28) a suspensão das privatizações e o cancelamento do processo de conclusão (denominado "closing") da venda da Refinaria do Amazonas (Reman) e demais ativos com o closing previsto até 31 de dezembro.

"O closing da Reman, realizado na data de hoje, 30 de novembro, tinha que ser suspenso. É um absurdo concluir essa operação de forma açodada, no apagar das luzes de um governo especialista em vender o patrimônio público brasileiro a preço de banana", afirmou.

