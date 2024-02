Gleisi: venda de ações da Vale e Petrobrás foi "um dos últimos e mais graves crimes" de Bolsonaro e Guedes

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), usou as redes sociais para comentar a perda de R$ 34 bilhões registrada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em decorrência da venda de ações da Vale e da Petrobrás durante a gestão de Gustavo Montezano à frente do banco, durante o governo Jair Bolsonaro (PL). Para Gleisi, o caso constitui “um dos últimos e mais graves crimes da tenebrosa passagem de Bolsonaro e Paulo Guedes [ex-ministro da Economia] pelo governo".

“Venda de ações do BNDES na Vale e Petrobrás foi um dos últimos e mais graves crimes da tenebrosa passagem de Bolsonaro e Paulo Guedes pelo governo. Depois de passar quatro anos saqueando lucros e dividendos para fazer maquiagem de contas públicas e garantir juros para rentistas, entregaram tudo para o tal mercado, que hoje faz a festa com R$ 34 bilhões de lucros das duas empresas. Um dinheiro que poderia estar financiando novos investimentos para o país crescer. Era para ficar impune desses e tantos outros crimes que Bolsonaro, Guedes e seus cúmplices queriam dar um golpe de Estado. E o inelegível ainda quer posar de vítima…”, escreveu Gleisi no X, antigo Twitter.

Atualmente, o BNDES é presidido por Aloizio Mercadante. No ano passado, Mercadante determinou a suspensão dos processos de venda de papéis de empresas ligadas à holding BNDES Participações S.A (BNDESPar), braço de investimento do banco.

Com isso, o BNDES conseguiu manter cerca de R$ 5,7 bilhões em seu caixa, mais que o dobro do valor atualmente direcionado para linhas de crédito destinadas a empresas de pequeno e médio porte.

Venda de ações do BNDES na Vale e Petrobrás foi um dos últimos e mais graves crimes da tenebrosa passagem de Bolsonaro e Paulo Guedes pelo governo. Depois de passar quatro anos saqueando lucros e dividendos para fazer maquiagem de contas públicas e garantir juros para rentistas,… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 14, 2024

