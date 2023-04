Governo Lula anuncia expansão de refinaria privatizada na Bahia e Eduardo Moreira critica: 'queremos ela de volta'

Economista é defensor da reestatização da Refinaria Mataripe: "'trazer investimentos' do fundo árabe é chancelar o roubo" edit

247 - O economista Eduardo Moreira criticou a decisão do governo Lula (PT) de manter a privatização da Refinaria Mataripe, hoje controlada pelo fundo árabe Mubadala Capital.

A privatização da refinaria durante o governo Jair Bolsonaro (PL) foi rodeada de polêmicas. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), os árabes vão investir R$ 12 bilhões para expandir a refinaria.

Moreira criticou duramente a decisão do governo de não seguir o caminho da reestatização da refinaria: “queremos a refinaria, entregue criminosamente a preço de banana, de volta! ‘Trazer investimentos’ do fundo árabe é chancelar o roubo”, publicou no Twitter o economista.

Queremos a refinaria, entregue criminosamente a preço de banana, de volta!! “Trazer investimentos” do fundo árabe é chancelar o roubo https://t.co/ahg05YApYY April 16, 2023

