Governo Lula quer aumentar a nacionalização da produção de fertilizantes. Setor vê sinal positivo

O diretor da Associação para Difusão de Adubos afirmou que a recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio é positiva para o setor de fertilizantes edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não faz sentido importar fertilizantes. O Brasil produz 15% e importa 85% do que precisa para consumi o produto. Apesar das estatísticas, o diretor-executivo da Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA), Ricardo Tortorella, afirmou que a recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) pode ser positiva para o setor. As informações foram publicadas nesta terça-feira (3) pela coluna de Míriam Leitão, no jornal O Globo.

Ao falar sobre o cenário nacional, Lula afirmou, no Congresso, que o Brasil pode aumentar a produção de fertilizantes, combustíveis, plataformas de petróleo, microprocessadores, aeronaves e satélites. "Temos capacitação técnica, capitais e mercado em grau suficiente para retomar a industrialização e a oferta de serviços em nível competitivo", disse.

>>> Governo pode convocar entidades de postos para explicar os aumentos abusivos nos combustíveis, diz Wadih Damous

A produção nacional acumulada de fertilizantes intermediários foi de 6,26 milhões de toneladas de janeiro a outubro, um aumento de 6,2% na comparação com igual período de 2021, quando foram registradas 5,90 milhões de toneladas. Na mesma base de comparação, a importação alcançou 30,03 milhões de toneladas, ante 31,47 milhões (redução de 4,6%).

O dirigente da ANDA afirmou que a recriação do MDIC pode ter consequências positivas para o setor de fertilizantes. "O fato do comando estar com Geraldo Alckmin que, além de contar com a experiência de já ter governado o Estado mais industrializado do Brasil, é o vice-presidente, o que garante navegar de forma matricial por todos ministérios, facilitando buscar os resultados para a reindustrialização do Brasil".

>>> 'Vamos combater as fake news e a desinformação', afirma Paulo Pimenta, novo ministro da Secom

O diretor fez um alerta sobre as importações brasileiras. "Essa excessiva dependência é uma vulnerabilidade indesejada. Podemos e devemos fabricar mais fertilizantes no Brasil e buscar novo equilíbrio entre produção e importações".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.