Guedes aparece com ‘Terminal Bloomberg’ em discurso no G20 e é massacrado nas redes (vídeo)

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi duramente criticado nas redes sociais depois que internautas identificaram um ‘Terminal Bloomberg’ no vídeo do ministro durante discurso de abertura da reunião do G20, que acontece na Indonésia, nesta quinta-feira (17).

O uso do software está sendo criticado porque deixa claro que Guedes monitora e analisa o mercado financeiro em tempo real para acompanhar seus investimentos. Internautas chamaram, inclusive, o ministro de “impostor”.

“Esse daí compra carteira do BC por 60 milhões o q valeria 6 bilhões!! só para cobrar dívidas caducadas ! canalha!! ministro impostor!”

CANALHA!! MINISTRO IMPOSTOR ! 😤😤😤😤 https://t.co/T6KEjibvux — Drika Olivier 🌵+🍷+🌈+💉 (@Drikalov_UBR) February 17, 2022

“O trader Paulo Guedes. Nas horas vagas, ministro”, disse outro internauta.

O trader Paulo Guedes. Nas horas vagas, ministro. https://t.co/Ieo3JQeThp — Igor Cavalcante (@victorigorac) February 17, 2022

“Quando você coloca um cara pra cuidar da economia do Brasil e esse mesmo cara tem investimentos e negócios que quanto mais alto for o dólar melhor para ele e seu negócios, o país vai afundando cada vez mais”

Quando vc coloca um cara pra cuidar da economia do Brasil e esse mesmo cara tem investimentos e negócios que quanto mais alto for o dólar 💵 melhor pra ele e seu negócios, o país vai afundando cada vez mais!! https://t.co/VZdlXbWzll
February 17, 2022

Guedes foi denunciado pelo Pandora Papers por ter uma offshore em paraíso fiscal, mesmo enquanto ocupava o cargo de ministro. Ele foi alertado sobre o conflito de interesses, mas nem informou o governo sobre a conta secreta e, depois do escândalo, também não foi demitido.

