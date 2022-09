Guedes, que promete privatizar a Petrobrás, sugere agora vender praias brasileiras a estrangeiros (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu nesta terça-feira (27), em entrevista ao Flow Podcast, privatizar praias brasileiras por R$ 1 bilhão. Segundo o ministro, as transações só não são possíveis porque no Brasil há um histórico de “má gestão”.

Guedes, que promete privatizar a Petrobrás se Jair Bolsonaro (PL) for reeleito, agora sugere limitar o espaço público a uma minoria.

“O caso do Brasil é um caso clássico de má gestão. Tem trilhões de artigos mal usados. Por exemplo, tem um grupo de fora que quer comprar uma praia numa região importante do Brasil e quer pagar US$ 1 bilhão. Aí você chega lá e pergunta: vem cá, vamos fazer um leilão dessa praia? Não, não pode, isso é da Marinha. E quanto a gente recebe por isso? Não, a gente pinta lá o quartel deles uma vez por ano. É muito mal gerido o troço. Não é de ninguém, quando é do governo não é de ninguém”, disse o ministro.

Assista:

Paulo Guedes



O cidadão quer privatizar até às praias brasileiras...



No fundo, ele quer destruir o espaço público e limitar para a minoria, excluindo os pobres..



Além de entregar bens públicos para a acumulação de riqueza de uma minoria.. pic.twitter.com/A7jy38pjvg September 28, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.