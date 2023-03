Haddad apresentará novo marco fiscal ao presidente Lula na semana que vem, diz Randolfe

Apoie o 247

247 - O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse nesta quinta-feira (9) que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentará ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na próxima semana a proposta de mudança no regime fiscal brasileiro. Se Lula aprovar, o texto será encaminhado ao Congresso até o final deste mês.

“O ministro da Fazenda quer fechar, primeiramente, a ideia do arcabouço fiscal com a equipe econômica para não ter nenhuma controvérsia com a equipe econômica. Fechado com a equipe econômica, ele levará na semana que vem para o presidente”, disse o senador, após reunião de líderes do governo com o presidente Lula.

“É capaz de ser apresentado [o arcabouço] quando o presidente estiver indo para a China”, acrescentou.

O encontro também contou com a presença do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, dos ministros Fernando Haddad, Rui Costa, Márcio Macedo, Alexandre Padilha e Paulo Pimenta, além do líder do governo no Senado, Jaques Wagner, o líder na Câmara dos Deputados, José Guimarães, e o chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, Marco Aurélio Santana Ribeiro.

O novo regime fiscal brasileiro substituirá o teto dos gastos públicos e o governo tem a obrigação de enviar o texto até 31 de agosto deste ano. No entanto, Haddad anunciou que apresentará a proposta ainda neste mês, antecipando-se em cinco meses ao prazo limite. (Artigo escrito com apoio de inteligência artificial).

