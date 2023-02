Haddad: encontro com Campos Neto e Simone Tebet discutiu alinhamento de políticas monetária e fiscal

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ter sido "um bom almoço" o encontro que teve nesta quinta-feira (16) com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Segundo o ministro, os três conversaram sobre como "alinhar política fiscal e monetária".

"Foi um bom almoço, uma primeira boa aproximação com a presença da Simone. Tivemos um longo papo de duas horas" disse Haddad a jornalistas.

Políticos e representantes de movimentos populares vêm criticando o alto percentual dos juros no Brasil. A taxa Selic está em 13,75%, mesma porcentagem desde agosto do ano passado.

Na última segunda-feira (13), o Diretório Nacional do PT aprovou uma resolução que orienta as bancadas do partido na Câmara e no Senado a convocarem o presidente do BC para um depoimento no Congresso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.