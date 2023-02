Diretório Nacional do PT propõe convocar Roberto Campos Neto para explicar política de juros

De acordo com a legenda, as bancadas petistas na Câmara e no Senado devem fechar posição pela convocação do presidente do Banco Central ao Congresso edit

247 - O Diretório Nacional do PT aprovou nesta segunda-feira (13) uma resolução que orienta as bancadas do partido na Câmara e no Senado a convocar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para explicar a básica de juros (Selic), atualmente em 13,75% ao ano, o mesmo percentual desde agosto do ano passado, no governo Jair Bolsonaro (PL).

Na Câmara, um requerimento de autoria do deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) com um convite para Campos Neto ir ao Congresso.

Nesta terça-feira (14), parlamentares e representantes de movimentos populares farão protestos contra o percentual de juros no Brasil.

