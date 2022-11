Sob governo Bolsonaro, quase 3 de cada 10 desempregados procuram trabalho há mais de dois anos

Segundo dados do IBGE, ao final do 3º trimestre, o número de desempregados há mais de dois anos era de 2,575 milhões, cerca de 27% do total de desempregados no Brasil edit

247 - Números divulgados nesta quinta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontaram que quase 3 em cada 10 desempregados buscam trabalho há mais de dois anos no País.

De acordo com os dados, ao final do 3º trimestre, a quantidade de trabalhadores desempregados há mais de dois anos era de 2,575 milhões, cerca de 27,2% do total de desempregados no Brasil (9,46 milhões).

Ao final do segundo trimestre de 2022, o número de trabalhadores desempregados há mais de dois anos era de 2,985 milhões, cerca de 29,6% do total de desempregados no País, estimado em 10,08 milhões.

Na pesquisa, 16,6% dos desocupados buscavam por trabalho há menos de um mês, 44,5% tentavam de um mês a menos de um ano e 11,6% de um ano a menos de dois anos no terceiro trimestre.

