Ibovespa cai mais de 2% após sequência de recordes

SÃO PAULO, 4 Fev (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira, quase perdendo os 180 mil pontos no pior momento, em dia de forte correção na bolsa paulista após recordes recentes, com bancos entre as maiores pressões, assim como os papéis da Totvs, que desabaram 13%.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 2,36%, a 181.300,84 pontos, de acordo com dados preliminares, chegando a 180.268,54 na mínima, após marcar 185.670,99 na máxima do dia.

O volume financeiro somava R$32,5 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)