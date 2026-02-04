Ibovespa perto de 187 mil acende alerta sobre eventual “bolha” nas ações do Brasil

247 – O Ibovespa renovou máximas na terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, embalado sobretudo por uma disparada das ações da Vale (VALE3), que subiram 5%. O índice avançou 1,58%, fechando aos 185.674,43 pontos, após tocar 187.333,83 pontos no melhor momento do pregão.

As leituras de euforia, porém, não são unânimes. Segundo reportagem do InfoMoney, a equipe global de derivativos do Bank of America (BofA) avalia que as ações do Brasil e de outros mercados da América Latina estão se aproximando de patamares “tipo bolha”, comparáveis aos de temas que ganharam forte tração global, como metais preciosos e ações coreanas.

Rali forte, mas com sinal de excesso no radar

A fotografia do dia foi clara: o peso de Vale no índice ajudou a empurrar o Ibovespa para níveis historicamente elevados, com forte participação do fluxo estrangeiro. Mas, para o BofA, a velocidade do movimento e a combinação de variáveis que sustentam o rali exigem atenção.

O banco afirma que os ativos brasileiros e latino-americanos tiveram, na última semana, o maior salto no seu Indicador de Risco de Bolha (Bubble Risk Indicator – BRI), aproximando-se de uma “zona de bolha”. A ideia central do indicador é capturar quando o comportamento de preços passa a se assemelhar ao que costuma ocorrer em dinâmicas típicas de bolha, em que a alta ganha tração própria e pode ficar mais frágil a reprecificações abruptas.

O que é o BRI e por que ele importa

O BofA descreve o BRI como uma medida baseada em preços, desenvolvida para detectar dinâmicas de ativos semelhantes a bolhas. O indicador consolida quatro componentes em uma única leitura: retornos, volatilidade, momentum e fragilidade.

Na prática, a métrica cria uma escala de risco de 0 a 1. Quanto mais altas as leituras, maior o risco de a trajetória de preços estar apresentando características associadas a bolhas. O relatório destaca que, historicamente, níveis elevados nesses componentes tendem a se associar a leituras mais altas do BRI — e, por consequência, a um risco maior de movimentos com comportamento mais “esticado”.

Na comparação internacional, o banco observa que cobre, ouro e terras raras apareceriam com alertas ainda mais urgentes de dinâmica de bolha, em meio ao rali de metais preciosos. E esse ponto conversa diretamente com a tese de que a valorização das commodities ajuda a explicar por que o apetite por emergentes se mantém elevado.

Por que as ações do Brasil estão subindo tanto

O BofA lista uma combinação de fatores para explicar a valorização recente: dólar mais fraco, alta dos metais, posicionamento baixo em commodities, cenário geopolítico, além de juros menores na América Latina e no exterior. Em conjunto, esses vetores favorecem a rotação para ativos de risco fora do eixo tradicional, impulsionando bolsas e moedas emergentes.

No recorte regional, o relatório argumenta que o movimento não é um “caso isolado”. Em dólares, Peru e Colômbia sobem mais de 20% desde o início do ano. O Brasil avança 19% na moeda americana, enquanto México marca +13% e Chile +15%. O dado reforça a percepção de um rali mais amplo na América Latina, com características de contágio e leitura de “tema” — algo que, por si só, costuma aumentar o risco de movimentos mais unidirecionais.

O BofA também enquadra o avanço como extensão de uma arrancada mais ampla dos mercados emergentes (EM) iniciada no ano passado, apoiada por entradas robustas de capital. O banco cita US$ 40 bilhões de entradas em emergentes ex-China desde o começo do ano, na comparação com +US$ 48 bilhões em 2025.

Fluxo estrangeiro: forte, mas não “inédito”

O debate sobre excesso ganha ainda mais peso quando o assunto é fluxo. O noticiário de mercado no Brasil tem destacado o papel do investidor estrangeiro na sustentação do movimento de alta, especialmente em momentos em que grandes nomes do índice aceleram.

Ainda assim, o próprio BofA faz uma ressalva: entradas estrangeiras elevadas não são inéditas na história recente do mercado brasileiro. Segundo o banco, em 2026 o fluxo estava em R$ 22 bilhões em 30 de janeiro (data da publicação do relatório). Para efeito de comparação, em 2025 inteiro as entradas ficaram em R$ 25 bilhões, e em janeiro de 2025 a entrada estrangeira foi de R$ 6,82 bilhões.

No fechamento de janeiro de 2026, contudo, a cifra já teria superado a do ano anterior, com mais de R$ 26 bilhões. Isso ajuda a explicar por que a alta do Ibovespa ganhou intensidade e por que movimentos pontuais, como a disparada de Vale (VALE3), acabam se amplificando mais rapidamente no índice.

O que o alerta do BofA sinaliza para o investidor

O ponto central do alerta não é afirmar que existe, necessariamente, uma bolha já instalada, mas indicar que os preços e o comportamento do mercado estão se aproximando de níveis em que o risco de reversões cresce. Quando um ativo (ou uma classe inteira) entra em zona de maior “risco de bolha”, a sensibilidade a notícias, mudanças de humor global e ajustes de juros tende a aumentar.

Em outras palavras, o recado do BofA é sobre assimetria: depois de um rali forte, parte do mercado pode estar mais vulnerável a realizações, e a leitura de exuberância tende a disputar espaço com fundamentos e com a sustentabilidade do fluxo.

Ainda assim, os fatores listados pelo banco — dólar mais fraco, commodities em alta, posicionamento baixo, geopolítica e juros menores — também explicam por que o rali tem sido persistente e por que a América Latina voltou ao centro do radar global. O desafio, daqui em diante, é distinguir alta sustentada por recomposição de portfólio e melhora de cenário de um movimento em que o próprio impulso de preço passa a ser o principal motor.

Um Ibovespa “esticado” entre a euforia e o risco

O Ibovespa perto de 187 mil tornou-se um símbolo: para alguns, confirmação de força; para outros, um nível que concentra expectativas e amplia a possibilidade de correção. O diagnóstico do BofA, ao colocar Brasil e América Latina próximos de um patamar “tipo bolha”, adiciona uma camada de prudência ao debate e sugere que o mercado pode estar entrando em uma fase em que o ganho adicional exige mais seletividade, mais disciplina de risco e mais atenção à dinâmica do fluxo.

Em um cenário de valorização rápida, o que muda não é apenas o preço, mas o equilíbrio emocional do mercado — e, por isso, o indicador do BofA busca capturar justamente o momento em que retornos, volatilidade, momentum e fragilidade começam a conversar entre si de um jeito perigoso. Em linguagem direta: depois de uma alta tão intensa, o mercado pode continuar subindo, mas tende a ficar mais sensível e menos tolerante a surpresas.