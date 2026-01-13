Ibovespa fecha em queda e acompanha Wall Street

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO, 13 Jan (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda pelo segundo pregão seguido nesta terça-feira, acompanhando o viés negativo em Wall Street, com ações de bancos e de serviços de utilidade pública, como Axia e Sabesp, entre as maiores pressões de baixa, enquanto Petrobras e Vale evitaram um declínio mais acentuado.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,72%, a 161.973,05 pontos, após marcar 161.765,08 pontos na mínima e 163.146,26 pontos na máxima do dia. O volume financeiro somou R$ 24,9 bilhões.

Na visão do estrategista de investimentos Bruno Perri, economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos, a bolsa brasileira refletiu um movimento mais amplo de aversão ao risco, que combina questões geopolíticas e pressão exercida pelo presidente Donald Trump sobre o Federal Reserve.

Em meio ao aumento das tensões no Irã, com chance de maior envolvimento norte-americano, citou Perri, a pressão política sobre o Fed traz receios de perda de independência do mais relevante banco central do mundo. O S&P 500, uma das referências do mercado acionário dos EUA, caiu 0,19%.

Ainda no radar dos agentes financeiros nesta sessão, o índice de preços ao consumidor norte-americano subiu 0,3% em dezembro, com a taxa em 12 meses mostrando avanço de 2,7%. Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, houve alta de 0,2% em dezembro e de 2,6% em 12 meses.

Na visão do analista de investimentos Gabriel Mollo, da Daycoval Corretora, o viés negativo tende a persistir nos mercados, dado que os riscos que estão pressionando os negócios "não vão morrer hoje".

DESTAQUES

- AXIA ON caiu 2,43%, em pregão bastante negativo para o setor de serviços de utilidade pública, com SABESP ON fechando em baixa de 2,18%, mesmo após o Itaú BBA elevar o preço-alvo das ações da empresa de saneamento básico de R$147,1 para R$154,5, reiterando recomendação "outperform". O índice utilidade pública da B3 recuou 2,15%.

- BANCO DO BRASIL ON perdeu 3,06%, respondendo pelo pior desempenho entre os bancos do Ibovespa em pregão negativo para o setor. ITAÚ UNIBANCO PN encerrou em baixa de 0,81%, BRADESCO PN cedeu 1,14%, BTG PACTUAL UNIT caiu 1,26% e SANTANDER BRASIL UNIT recuou 1,38%.

- PETROBRAS PN avançou 2,57%, endossada pela alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent saltou 2,5%, com a perspectiva de interrupções nas exportações do Irã. A presidente da Petrobras também afirmou que a estatal voltou a produzir acima de 1 milhão de barris por dia no campo de Tupi. PETROBRAS ON valorizou-se 3,41%.

- VALE ON subiu 0,82%, mesmo em dia de fraqueza dos futuros do minério de ferro no exterior. Na China, o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou o dia com queda de 0,24%.

- HAPVIDA ON caiu 8,39%, retomando o viés negativo após a trégua na véspera. A empresa de planos de saúde anunciou nesta terça-feira que Alain Benvenuti passará a exercer a função de vice-presidente comercial da companhia. Analistas do Bank of America também cortaram o preço-alvo dos papéis de R$ 35 para R$ 19, destacando que a visibilidade segue limitada.

