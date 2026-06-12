Ibovespa recua em dia de ajustes, mas ganha fôlego na semana

Reuters - O Ibovespa fechou com um declínio modesto nesta sexta-feira, ditado principalmente pela queda das ações da Petrobras, mas assegurou a primeira alta semanal desde abril.

A última sessão da semana não teve uma direção única, com investidores atentos ao noticiário geopolítico e à estreia das ações da SpaceX após o maior IPO da história, mas também repercutindo dados de inflação no Brasil.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com decréscimo de 0,21%, a 171.133,73 pontos, de acordo com dados preliminares, após oscilar entre a mínima de 169.992,77 pontos e a máxima de 172.544,54 pontos. O volume financeiro no pregão somava R$21,95 bilhões antes dos ajustes finais.

Na semana, o Ibovespa acumulou uma alta de 1,25%, conforme os dados preliminares, encerrando uma série de oito perdas semanais, a maior sequência na série histórica, conforme dados da LSEG.

(Por Paula Arend LaierEdição de Pedro Fonseca)