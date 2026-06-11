Ibovespa sobe com alívio externo após fala de Trump sobre Irã

Reuters - O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, orbitando os 172 mil pontos no melhor momento, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar cancelamento de ataques planejados contra o Irã e citar um acordo que deve ser finalizado nos próximos dias.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,71%, a 171.497,24 pontos, tendo alcançado 171.926,72 a máxima, após recuar. Na mínima do dia, chegou a recuar a 168.280,39 pontos. O volume financeiro somou R$30,88 bilhões.

Trump ameaçou mais cedo atingir o Irã "com muita força" nesta quinta-feira, mas fontes iranianas e autoridades ocidentais afirmaram que as negociações indiretas para um acordo de paz preliminar entre os dois lados se intensificaram.

À tarde, o presidente norte-americano disse que cancelou os ataques e afirmou que um "grande acordo" sobre a guerra no Irã deve ser assinado em poucos dias.

"Acabamos de chegar a um ótimo acordo para encerrar a guerra com o Irã", disse Trump a jornalistas no Salão Oval.

O barril do petróleo sob o contrato Brent fechou em baixa de 2,92%, a US$90,38. Em Wall Street, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, fechou em alta de 1,75%.

Os preços mais elevados do petróleo desde o início do conflito dos EUA e Israel contra o Irã no final de fevereiro têm pressionado a inflação global e adicionado preocupações sobre o rumo das taxas de juros no mundo.

O Banco Central Europeu elevou nesta quinta feira a taxa de juros pela primeira vez em quase três anos, citando que a guerra está gerando pressões inflacionárias.

A penúltima sessão da semana também foi marcada por expectativa para a precificação da oferta inicial de ações (IPO) da SpaceX com os números sendo conhecidos no final da tarde, antes do fechamento da B3.

A fabricante de foguetes e espaçonaves de Elon Musk precificou o maior IPO já realizado nos EUA a US$135 por ação, movimentando US$75 bilhões com a venda de 555,56 milhões de ações. A operação avaliou a empresa em US$1,77 trilhão.

"O fluxo estrangeiro (para a bolsa paulista) perdeu força nas últimas semanas e a grande oferta de ações da SpaceX tem contribuído para a realocação de capital em escala global", afirmou o analista Gabriel Mollo, da Daycoval Corretora.

A B3 irá disponibilizar na sexta-feira BDRs da SpaceX, com paridade de 1 para 15 - cada ação da companhia no exterior corresponderá a 15 BDRs negociados na B3.

DESTAQUES

• ITAÚ UNIBANCO PN fechou em alta de 2,9%, com o setor como um todo ganhando fôlego à tarde. BRADESCO PN subiu 2,43%, BANCO DO BRASIL ON avançou 2,16%, SANTANDER BRASIL UNIT valorizou-se 0,63% e BTG PACTUAL UNIT apurou elevação de 2,6%.

• PETROBRAS PN fechou com acréscimo de 0,26%, resistindo ao declínio dos preços do petróleo no exterior. No setor, PETRORECONCAVO ON encerrou em alta de 5,91%, endossada por relatório do Citi elevando a recomendação dos papéis para compra.

• AXIA ON avançou 3,44%, tendo de pano de fundo a conclusão da cessão da totalidade de dívida contra a Amazonas Energia. A Axia disse que receberá R$554 milhões.

• VALE ON subiu 1,42%, acompanhando a melhora generalizada e ignorando a queda dos futuros do minério de ferro na China.

• BRASKEM PNA valorizou-se 5,06%, após a companhia divulgar que o novo controlador protocolou pedido de registro da oferta pública de aquisição das ações da petroquímica.

• ENGIE BRASIL ON subiu 3,91% após o conselho de administração da companhia aprovar uma oferta primária de ações como parte de um plano para adquirir uma participação na usina hidrelétrica de Jirau.

• SLC AGRÍCOLA ON recuou 1,41%, tendo também no radar relatório do Citi reiterando a recomendação neutra para os papéis e cortando o preço-alvo de R$19,50 para R$15, com analistas citando potenciais efeitos negativos do El Niño.

(Edição Alberto Alerigi Jr.)