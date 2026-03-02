Ibovespa sobe 0,28% mesmo com tensão no Oriente Médio

247 - O mercado financeiro brasileiro iniciou março sob impacto do aumento das tensões geopolíticas após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Ainda assim, o Ibovespa encerrou o pregão desta segunda-feira (2) em alta, sustentado principalmente pelo desempenho das empresas do setor de petróleo.

De acordo com dados preliminares do fechamento, o principal índice da Bolsa brasileira avançou 0,28%, atingindo 189.316,75 pontos, de acordo com informações divulgadas pela Reuters. Ao longo do dia, o indicador oscilou entre a mínima de 186.637,98 pontos e a máxima de 190.110,43 pontos.

O desempenho positivo ocorreu em meio à disparada dos preços do petróleo no mercado internacional, movimento que favoreceu as ações de petrolíferas listadas na B3, com destaque para a Petrobras. O avanço das commodities energéticas ajudou a compensar o ambiente de maior aversão ao risco provocado pela escalada do conflito no Oriente Médio.

O volume financeiro negociado somava R$ 28,95 bilhões antes dos ajustes finais, indicando forte movimentação de investidores em um cenário marcado por volatilidade externa.

Mesmo com o aumento das incertezas globais, o comportamento do Ibovespa demonstrou resiliência, impulsionado pelo peso das empresas de energia na composição do índice e pelo impacto direto da alta do petróleo sobre seus resultados esperados.