Ibovespa sobe com balanços e alívio externo

Reuters - O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, com Localiza disparando após resultado acima das previsões do mercado, enquanto Embraer desabou por decepção com os números do primeiro trimestre, em mais uma sessão cheia de resultados corporativos sob os holofotes.

Blue chips como Vale e Itaú Unibanco endossaram o viés positivo no pregão, assim como o exterior benigno por expectativas de acordo entre Estados Unidos e Irã. Ainda assim, o desempenho semanal ficou negativo em 1,67%, a quarta vez seguida no vermelho.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 0,53%, a 184.196,21 pontos, de acordo com dados preliminares.

Na máxima do dia, o Ibovespa chegou a 185.584,45 Na mínima, a 183.217,23 pontos. O volume financeiro na bolsa somava R$26,84 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier; edição de Pedro Fonseca)