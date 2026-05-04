TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Economia

      Ibovespa fecha no vermelho com queda de ações de bancos

      A cena geopolítica também continuou no radar dos investidores da bolsa paulista

      Painel da bolsa em São Paulo - 21/03/2019 (Foto: REUTERS/Nacho Doce)

      Reuters - O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira, abaixo dos 186 mil pontos, com blue chips como Vale e Itaú Unibanco entre as maiores pressões de baixa, enquanto Embraer figurou entre os destaques positivos após receber encomenda do Oriente Médio.

      A cena geopolítica continuou no radar dos investidores da bolsa paulista, que também analisaram o anúncio do Novo Desenrola, programa do governo federal para renegociação de dívidas para famílias, micro e pequenas empresas e agricultores familiares.

      Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,92%, a 185.600,12 pontos, tendo marcado 185.537,58 pontos na mínima e 187.666,20 pontos na máxima.  O volume financeiro somou R$26,38 bilhões na volta do fim de semana prolongado.

      De acordo com analistas do Itaú BBA, o Ibovespa permanece acima da região de 184.300 pontos, que o mantém em tendência de alta no curto prazo, mas a perda desse nível pode abrir espaço para quedas até 179.700 e 174.900 pontos. Para retomar força e atrair fluxo comprador, o Ibovespa precisa romper a resistência em 189.100 pontos, afirmaram no relatório Diário do Grafista.

      Estrategistas da XP veem a bolsa brasileira com um movimento de correção, que pode continuar no curto prazo, em função de fatores técnicos, posicionamento e fluxos.

      "Ainda assim, continuamos vendo o Brasil como um vencedor relativo no cenário global e esperamos que os fluxos sigam positivos para emergentes e para o Brasil, especialmente quando os riscos geopolíticos diminuírem", afirmou a equipe chefiada por Fernando Ferreira.

      "Além disso, embora o mercado tenha corrigido, as estimativas de lucro por ação continuam sendo revisadas para cima", afirmaram em relatório a clientes, elevando também o valor justo do Ibovespa para o final de 2026 para 205 mil pontos, de 196 mil anteriormente.

      No exterior, o barril do petróleo sob o contrato Brent chegou a ultrapassar US$115, em meio a noticiário envolvendo o Estreito de Ormuz, relevante rota de passagem da commodity, mas encerrou a US$114,44, alta de 5,8%.

      O Irã atingiu vários navios no Estreito de Ormuz nesta segunda-feira e incendiou um porto de petróleo dos Emirados Árabes Unidos (EAU), enquanto a tentativa do presidente Donald Trump de usar a Marinha dos EUA para liberar a navegação provocou a maior escalada da guerra desde que um cessar-fogo foi declarado há quatro semanas.

      Os militares dos EUA disseram que dois navios mercantes norte-americanos conseguiram atravessar o estreito, sem especificar quando. O Irã negou que tais travessias tivessem ocorrido.

      No Brasil, o governo lançou o Novo Desenrola, prevendo utilizar até R$15 bilhões em garantias da União para viabilizar juros mais baixos aos devedores, em uma resposta aos altos níveis de endividamento da população. O anúncio incluiu regras mais duras para a concessão de empréstimos com desconto em folha por aposentados do INSS e servidores públicos.

      DESTAQUES

      • VALE ON recuou 3,1% em sessão sem o referencial dos preços do minério de ferro na China por feriado naquele país. Na sexta-feira, quando a B3 fechou por feriado no Brasil, os ADRs da Vale fecharam em queda em Nova York.

      • ITAÚ UNIBANCO PN fechou em baixa de 1,8%, em dia negativo no setor. BRADESCO PN perdeu 2,12%, BANCO DO BRASIL ON fechou em queda de 1,35% e SANTANDER BRASIL UNIT recuou 1,65%. 

      sessão teve anúncio de medidas do governo para renegociação de dívidas, enquanto entidades do setor citaram "grande preocupação" com a recente suspensão da concessão de crédito consignado do INSS. Na semana, a agenda também reserva os resultados de Itaú e Bradesco no primeiro trimestre.

      • PETROBRAS PN subiu 0,53%, em dia de alta do petróleo no exterior. No final da quinta-feira, a companhia divulgou dados de vendas e produção no primeiro trimestre. Também anunciou nos últimos dias aumento dos preços de querosene de aviação e gás natural. 

      • O BTG Pactual elevou o preço-alvo das ações de R$56 para R$62 e reiterou recomendação de compra para o papel. No setor, PRIO ON, que divulga balanço na terça-feira, após o fechamento, avançou 5,65%, enquanto BRAVA ON cedeu 2,04% e PETRORECONCAVO ON caiu 1,31%.

      • EMBRAER ON valorizou-se 2,54% tendo no radar o anúncio de que os Emirados Árabes Unidos fizeram uma encomenda de cargueiros KC-390, a primeira compra da aeronave por um país do Oriente Médio. O acordo inclui 10 pedidos firmes e 10 opções de compra, e representa a maior encomenda internacional de um único país do cargueiro da Embraer, afirmou a fabricante brasileira.

      • BRASKEM PNA subiu 3,83%, no quarto pregão seguido de alta. 

      Na última quarta-feira, acionistas da petroquímica elegeram um novo conselho de administração.

      HAPVIDA ON caiu 7,18%, em pregão de ajustes, após acumular alta de quase 23% em abril. Apenas no último dia 30, a ação fechou em alta de 5,45%, em sessão marcada por assembleia de acionistas do grupo, que aprovou aumento no número de assentos do colegiado de nove para dez e elegeu três novos conselheiros, todos indicados pela gestora Squadra, enquanto dois saíram.

      • CYRELA ON perdeu 4,98% e MRV ON recuou 3,47%, com o índice do setor imobiliário fechando em baixa de 2,12%, após o governo anunciar medidas para renegociação de dívidas pela população, incluindo o uso do FGTS, importante financiador de imóveis.

      (Por Paula Arend Laier; edição de Pedro Fonseca)

      Artigos Relacionados

      Tags

      Artigos recomendados

      Gleisi critica Alcolumbre e diz que governo tem que "demarcar o seu campo"
      Número de jovens endividados mais que dobra no Brasil nos últimos anos
      Governo poderá restringir compra de mineradoras por empresas estrangeiras
      Dólar sobe com tensão no Estreito de Ormuz
      Wellington Dias afirma que Flávio Bolsonaro bateu no teto das pesquisas

      Mais da editoria Economia

      Número de jovens endividados mais que dobra no Brasil nos últimos anos
      Governo poderá restringir compra de mineradoras por empresas estrangeiras
      Dólar sobe com tensão no Estreito de Ormuz
      Petróleo dispara com escalada de ataques do Irã no golfo
      Alckmin critica taxa de juros alta e defende modelo de inflação do Fed, que exclui energia e alimentação

      Acompanhe as
      últimas notícias