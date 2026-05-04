TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Economia

      Número de jovens endividados mais que dobra no Brasil nos últimos anos

      Serasa aponta que pessoas entre 18 e 25 anos representam 11,2% dos brasileiros com dívidas em atraso.

      Número de jovens endividados mais que dobra no Brasil nos últimos anos (Foto: ABr)

      247 - O número de jovens endividados no Brasil mais que dobrou nos últimos anos. De acordo com levantamento do Banco Central, a quantidade de pessoas entre 15 e 29 anos com acesso a crédito saltou de 13,7 milhões em 2016 para 27,6 milhões em 2024. A maior parte desse público possui renda de até dois salários mínimos, informa o SBT News.

      Os dados também mostram que o brasileiro mantém, em média, entre seis e sete vínculos com instituições financeiras, incluindo contas, cartões e limites disponíveis. Esse cenário aponta para uma ampliação do acesso ao sistema bancário, mas também levanta preocupações sobre o uso descontrolado do crédito, especialmente por meio de plataformas digitais.

      A digitalização dos serviços financeiros contribuiu para simplificar a contratação de crédito. Diferentemente do modelo tradicional, em que o cliente precisava analisar contratos extensos em agências bancárias, hoje o processo pode ser concluído rapidamente por meio de aplicativos.

      Com poucos cliques, o consumidor pode aceitar condições e contratar empréstimos, o que reduz barreiras, mas também pode levar a decisões sem análise detalhada. Dados da Serasa indicam que pessoas entre 18 e 25 anos representam 11,2% dos brasileiros com dívidas em atraso.

      Artigos Relacionados

      Tags

      Artigos recomendados

      Gleisi critica Alcolumbre e diz que governo tem que "demarcar o seu campo"
      Governo poderá restringir compra de mineradoras por empresas estrangeiras
      Dólar sobe com tensão no Estreito de Ormuz
      Petróleo dispara com escalada de ataques do Irã no golfo
      Wellington Dias afirma que Flávio Bolsonaro bateu no teto das pesquisas

      Mais da editoria Economia

      Governo poderá restringir compra de mineradoras por empresas estrangeiras
      Dólar sobe com tensão no Estreito de Ormuz
      Petróleo dispara com escalada de ataques do Irã no golfo
      Alckmin critica taxa de juros alta e defende modelo de inflação do Fed, que exclui energia e alimentação
      Em meio à guerra no Irã, Brasil bate recorde de produção de petróleo

      Acompanhe as
      últimas notícias