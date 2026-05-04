Número de jovens endividados mais que dobra no Brasil nos últimos anos

247 - O número de jovens endividados no Brasil mais que dobrou nos últimos anos. De acordo com levantamento do Banco Central, a quantidade de pessoas entre 15 e 29 anos com acesso a crédito saltou de 13,7 milhões em 2016 para 27,6 milhões em 2024. A maior parte desse público possui renda de até dois salários mínimos, informa o SBT News.

Os dados também mostram que o brasileiro mantém, em média, entre seis e sete vínculos com instituições financeiras, incluindo contas, cartões e limites disponíveis. Esse cenário aponta para uma ampliação do acesso ao sistema bancário, mas também levanta preocupações sobre o uso descontrolado do crédito, especialmente por meio de plataformas digitais.

A digitalização dos serviços financeiros contribuiu para simplificar a contratação de crédito. Diferentemente do modelo tradicional, em que o cliente precisava analisar contratos extensos em agências bancárias, hoje o processo pode ser concluído rapidamente por meio de aplicativos.

Com poucos cliques, o consumidor pode aceitar condições e contratar empréstimos, o que reduz barreiras, mas também pode levar a decisões sem análise detalhada. Dados da Serasa indicam que pessoas entre 18 e 25 anos representam 11,2% dos brasileiros com dívidas em atraso.