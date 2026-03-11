Ibovespa sobe com Petrobras puxando os ganhos da bolsa

Reuters - O Ibovespa fechou com um avanço modesto nesta quarta-feira, assegurado pelo desempenho robusto das ações da Petrobras, em meio ao avanço do petróleo no exterior, enquanto o noticiário corporativo destacou acordo da Raízen buscando reestruturar dívidas de R$ 65 bilhões.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com acréscimo de 0,18%, a 183.772,13 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 182.021,14 na mínima e 185.714,27 na máxima do dia. O volume financeiro somava R$ 23,9 bilhões antes dos ajustes finais.