Ibovespa cai e registra pior semana desde 2022 com tensão geopolítica

Reuters - O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, com o ambiente externo ainda avesso a risco devido ao conflito no Oriente Médio, mas a Petrobras evitou um declínio mais forte, com as PNs disparando, em pregão de forte alta do petróleo no exterior e repercussão dos resultados e perspectivas da estatal.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,61%, a 179.364,82 pontos, tendo marcado 178.556,49 na mínima e 181.091,01 na máxima do dia. O volume financeiro no pregão somou R$32,58 bilhões.

Com o desempenho após os ajustes finais de pregão, o Ibovespa acumulou uma queda de 4,99% na semana, a maior perda semanal desde o tombo de mesmo percentual da semana encerrada em 11 de novembro de 2022. Acima disso, somente a perda de 5,36% da semana encerrada em 17 de junho de 2022.

Nesta sexta-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, exigiu a "rendição incondicional" do Irã na guerra que começou no último sábado, quando EUA e Israel atacaram o país, que revidou. Desde então, não houve sinais de trégua e o comentário de Trump pouco ajuda nas negociações.

Poucas horas antes do comentário de Trump, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou na rede social X que "alguns países iniciaram esforços de mediação". Ele destacou que o país está comprometido com a paz duradoura na região, mas que o Irã não hesitará em defender a sua dignidade e a sua autoridade.

A crise paralisou o transporte marítimo no Estreito de Ormuz, fluxo vital de petróleo e gás daquela região, o que fez o preço da commodity disparar e tem alimentado preocupações com o efeito na inflação e seus reflexos em políticas monetárias no mundo, principalmente nos EUA.

Nesta sexta-feira, o barril sob o contrato Brent fechou em alta de 8,5%, a US$92,69.

Em Wall Street, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, encerrou em queda de 1,33%, com números sobre o mercado de trabalho da maior economia do mundo - com fechamento de postos e aumento da taxa de desemprego - também no radar de agentes financeiros.

A partir de segunda-feira, os horários de negociação dos mercados da B3 serão ajustados devido ao início do horário de verão nos EUA (08/03/2026), bem como na Alemanha e Inglaterra (29/03/2026). O call de fechamento do mercado de ações à vista ocorrerá das 16h55 às 17h.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subiu 3,49%, renovando máximas, em novo pregão de salto do petróleo no exterior, com o barril sob o contrato Brent fechando em alta de 8,5%. Investidores também repercutiram resultado do último trimestre do ano passado da estatal, com fluxo de caixa livre de R$19,34 bilhões e anúncio de proposta de remuneração aos acionistas de R$8,1 bilhões. Executivos da companhia afirmaram que a Petrobras poderá distribuir dividendos extraordinários neste ano, caso registre um alto nível de fluxo de caixa.

- BRAVA ON valorizou-se 4,61% e PRIO ON subiu 4,27%, também beneficiadas pelo movimento do petróleo no mercado internacional. PETRORECONCAVO ON fechou com elevação de 0,16%.

- VALE ON caiu 2,99%, no sétimo pregão seguido de queda, descolada nesta sessão do movimento dos futuros de minério de ferro. Na China, o contrato mais negociado da commodity na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 1,38%.

- ITAÚ UNIBANCO PN recuou 1,33%, com o setor como um todo no vermelho, sofrendo com a aversão a risco oriunda do cenário externo. BRADESCO PN perdeu 1,41%, BANCO DO BRASIL ON cedeu 1%, SANTANDER BRASIL UNIT caiu 2,51% e BTG PACTUAL UNIT fechou negociada em baixa de 2,01%.

- EMBRAER ON fechou em queda de 8,05%, após divulgar lucro líquido ajustado de R$832 milhões no quarto trimestre de 2025, assim como previsões para 2026, incluindo receita entre US$8,2 bilhões e US$8,5 bilhões neste ano. Projeções compiladas pela LSEG apontavam, na média, receita de US$8,689 bilhões para o ano. A fabricante de aviões também prevê entregar de 80 a 85 aeronaves comerciais em 2026, acima das 78 do ano passado, enquanto as entregas de jatos executivos foram estimadas entre 160 e 170, contra 155 em 2025.

- VAMOS ON caiu 7,24%, um dia após a controladora Simpar anunciar um aumento de capital na holding e em controladas, com a BNDESPar como investidor âncora. A operação envolve a própria Simpar, além das controladas Vamos e Movida. SIMPAR ON e MOVIDA ON, que não fazem parte do Ibovespa, recuaram 4,31% e 7,88%, respectivamente. A BNDESPar também terá opção de comprar fatia da JSL.

- BRASKEM PNA perdeu 1,57%, após três altas seguidas, sendo que na véspera subiu quase 17% e na quarta-feira saltou quase 14%. A superintendência-geral do órgão antitruste Cade aprovou sem restrições a operação de venda para a IG4 da participação da Novonor na petroquímica, segundo despacho publicado nesta sexta-feira. Sob a operação, a IG4 vai se tornar acionista da Braskem junto com a Petrobras, enquanto a Novonor manterá ainda uma participação de 4% na petroquímica.