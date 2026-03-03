Ibovespa amarga a maior perda do ano com escalada de tensão no Oriente Médio

247 - O Ibovespa encerrou a sessão desta terça-feira em forte baixa, refletindo o aumento da aversão ao risco provocado pela intensificação do conflito no Oriente Médio. As informações apontaram uma correção acentuada após semanas de valorização sustentada principalmente pelo fluxo de capital estrangeiro. Os dados foram divulgados na Reuters.

De acordo com os números divulgados ao fim do pregão, o principal índice da Bolsa brasileira recuou 3,46%, fechando aos 182.763,31 pontos. Trata-se do menor patamar de encerramento desde 5 de fevereiro e da maior queda percentual registrada desde 5 de dezembro de 2025.

Mercado reage à escalada geopolítica

O movimento negativo interrompeu um período de alta impulsionado pela entrada de investidores internacionais. A deterioração do cenário externo, com o agravamento das tensões no Oriente Médio, levou agentes financeiros a reduzirem exposição a ativos considerados mais arriscados, como ações de mercados emergentes.

Ao longo do dia, o Ibovespa oscilou de forma intensa. Na mínima, atingiu 180.518,33 pontos. Já na máxima, chegou a 189.602,38 pontos, evidenciando a volatilidade do pregão.

Volume financeiro elevado

O volume negociado somava R$ 42,9 bilhões antes dos ajustes finais, indicando forte movimentação por parte dos investidores diante do cenário internacional adverso.

Com a queda desta terça-feira, o índice de referência do mercado acionário brasileiro passa a acumular uma das sessões mais negativas do ano, em meio ao impacto direto das tensões geopolíticas sobre os mercados globais.