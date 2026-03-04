Ações de bancos impulsionam alta do Ibovespa

Reuters - O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, em pregão de ajustes após tombo na véspera, com ações de bancos entre os principais suportes, em dia de trégua na aversão a risco global, mas com o conflito no Oriente Médio e seus potenciais reflexos ainda no radar.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 1,34%, a 185.561,63 pontos, de acordo com dados preliminares, após chegar a 186.306,18 pontos na máxima e marcar 183.110,02 pontos na mínima do dia.

O volume financeiro somava R$23,78 bilhões antes dos ajustes finais.