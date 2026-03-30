Ibovespa sobe com WEG liderando os ganhos na sessão

Reuters - O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, após duas quedas seguidas, com as ações da WEG entre os principais suportes, endossadas por "upgrade" do Morgan Stanley, assim como papéis de petrolíferas, em mais um dia de avanço do petróleo no exterior.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,53%, a 182.514,20 pontos, chegando a 184.414,18 pontos na máxima e marcando 181.559,49 pontos na mínima do dia. O volume financeiro somou R$25,56 bilhões.

Os Estados Unidos reafirmaram nesta segunda-feira que as negociações com o Irã estão progredindo, enquanto Teerã classificou as propostas norte-americanas para pôr fim a um mês de guerra como "irrealistas, ilógicas e excessivas".

Diante da contradição e tendo como pano de fundo novos ataques na região, incluindo a entrada dos houthis do Iêmen no conflito, o petróleo fechou com acréscimo de 0,19%, a US$112,78, enquanto o S&P 500 não sustentou a alta e caiu 0,39%.

Para o estrategista de investimentos Nicolas Gass, sócio da GT Capital, a performance do Ibovespa é apoiada no movimento do petróleo, que favorece ações das empresas atreladas à commodity, o que "acaba contaminando positivamente o índice".

Em contrapartida, acrescentou, declarações do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reforçaram a visão mais cautelosa da autoridade monetária, o que ajuda a reduzir a força de apostas de um corte mais agressivo na taxa Selic.

"E o cenário global mais turbulento e potencialmente inflacionário reforça essa postura mais conservadora", observou Gass, ressaltando que, com isso, empresas mais dependentes de crédito e ciclo econômico acabam sendo penalizadas.

DESTAQUES

- WEG ON subiu 3,46%, ampliando a recuperação em março, com o desempenho no mês agora negativo em apenas 1,09%. Analistas do Morgan Stanley elevaram a recomendação das ações da companhia para equal-weight, bem como aumentaram o preço-alvo de R$39 para R$54.

- VALE ON valorizou-se 0,63%, tendo como pano de fundo oscilação discreta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com variação positiva de 0,06%, a 813 iuanes (US$117,68) a tonelada.

- PETROBRAS PN avançou 0,53%, com a alta no petróleo no exterior. No setor, BRAVA ON subiu 2,97%, PETRORECONCAVO ON subiu 2,72% e PRIO ON fechou com elevação de 1,81%. O Morgan Stanley cortou Prio para "equal-weight", mas elevou o preço-alvo de R$58,50 para R$68.

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 0,36%, em dia misto no setor com dados do mercado de crédito no Brasil mostrando queda de 6,5% nas concessões em fevereiro ante janeiro. SANTANDER BRASIL UNIT valorizou-se 0,72%, mas BANCO DO BRASIL ON caiu 1,15% e BRADESCO PN cedeu 0,27%.

- LOJAS RENNER ON recuou 4,70%, acompanhada de perto por C&A ON, que fechou em baixa de 4,33%. Ainda na ponta negativa, VIVARA ON, que caiu 2,14% e MAGAZINE LUIZA ON, que cedeu 1,11%.

- VAMOS ON perdeu 3,71%, em pregão de ajustes, após cinco altas seguidas, período em que acumulou uma valorização de mais de 18%.

(Por Paula Arend LaierEdição de Igor Sodré)