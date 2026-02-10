Ibovespa soma 10 recordes históricos em 2026

247 - O Ibovespa voltou a renovar máximas históricas no pregão da última segunda-feira (9), encerrando o dia aos 186.241,15 pontos. Com esse desempenho, o principal índice da Bolsa brasileira ultrapassou pela primeira vez a marca dos 186 mil pontos, reforçando uma trajetória de forte valorização no início de 2026. As informações são do Infomoney.

Levantamento divulgado pela consultoria Elos Ayta mostra que, apenas neste ano, o Ibovespa já acumulou 10 renovações de recorde histórico em menos de um mês e meio. O número representa quase um terço de todas as máximas registradas ao longo de 2025, quando o índice bateu recordes em 32 ocasiões.

Em 2025, o Ibovespa encerrou o ano com alta acumulada de 34%. Já em 2026, a sequência de novas máximas começou ainda em janeiro e ganhou força ao longo do mês, com recordes sucessivos nos dias 14, 15, 20, 21, 22, 23, 27 e 28 de janeiro, além de 3 e 9 de fevereiro.

O patamar mais recente superou o recorde anterior, registrado em 3 de fevereiro, quando o índice havia fechado aos 185.674 pontos. A comparação com o último topo de 2025 também chama atenção. Em 4 de dezembro do ano passado, o Ibovespa havia encerrado aos 164.455 pontos, o que significa um avanço superior a 21,7 mil pontos desde então.

Segundo a Elos Ayta, esse comportamento indica algo além de um movimento pontual de mercado. “Ou seja, em pouco mais de um mês, 2026 já concentrou praticamente um terço do total de recordes registrados ao longo de todo o ano anterior”, destaca a consultoria no estudo.

A avaliação é de que a frequência das novas máximas reforça a leitura de uma mudança mais profunda no mercado. “A frequência dos recordes é tão relevante quanto o nível atingido. Esse padrão costuma indicar uma reprecificação mais profunda dos ativos, e não apenas um rali pontual”, afirma a Elos Ayta.

De acordo com a consultoria, a concentração de recordes em um intervalo tão curto abre espaço para análises mais amplas sobre fluxo de capital, valuation, percepção de risco e o reposicionamento dos investidores em relação aos ativos brasileiros. O movimento também tem levado instituições financeiras a revisar projeções para o índice.

No início de fevereiro, a XP Investimentos elevou sua estimativa para o Ibovespa de 185 mil para 190 mil pontos. Já a Eleven Financial revisou a projeção de 175 mil para 195 mil pontos, refletindo o otimismo crescente diante do desempenho recente do mercado acionário brasileiro.