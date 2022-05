Ineep: Petrobrás vende refinaria por 55% do seu valor

Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor), no Ceará, foi negociada por US$ 34 milhões, mas ela é avaliada em até US$ 62 milhões edit

Apoie o 247

ICL

CartaCapital/Ineep - O preço negociado pela Petrobras para a venda da Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor) à Grepar Participações Ltda representa, pelo menos, 55% do seu valor em comparação com os cálculos estimados pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep).

>>> FUP aciona a Justiça contra venda de refinaria no Ceará pela Petrobrás

De acordo com o estudo, a refinaria localizada no Ceará está avaliada com um valor mínimo, pelas projeções cambiais mais elevadas deste ano, de US$ 62 milhões, quando o valor negociado pela estatal com o potencial comprador foi de US$ 34 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na CartaCapital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE