Inflação anual do Brasil fica abaixo de 5% pela primeira vez desde 2021. Dado é mais pressão por queda nos juros

Governo Lula (PT) segue pressionando por um corte na Selic

247 - A inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), registrou uma desaceleração significativa em março, ficando em 0,71%. No acumulado em 12 meses, a inflação ficou em 4,65%, o que representa uma queda em relação ao resultado registrado no mês anterior, quando o índice havia atingido 5,60%.

O resultado representa a menor inflação em mais de dois anos, desde janeiro de 2021, quando o índice ficou em 4,56% no acumulado em 12 meses. A desaceleração da inflação deve aumentar a pressão sobre o Banco Central para que reduza a taxa de juros. Atualmente, a Selic é de 13,75% ao ano.

A redução da inflação é uma notícia positiva para a economia brasileira, pois indica que os preços estão se estabilizando. Resta saber se o Banco Central irá decidir pela redução da taxa de juros.

A pressão do governo Lula (PT) é por um corte na Selic. Nesta terça-feira (11), o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), voltou a subir o tom contra o presidente do BC, Roberto Campos Neto.

