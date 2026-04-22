INSS inicia pagamento antecipado do 13º salário para aposentados e pensionistas; confira

247 - O Instituto Nacional do Seguro Social começa a pagar, a partir desta sexta-feira (24), a primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas em todo o país. A medida faz parte da antecipação do abono anual promovida pelo governo federal. As informações foram divulgadas pela Agência Brasil.

Ao todo, cerca de 35,2 milhões de beneficiários devem receber os valores, que serão depositados em duas etapas. A primeira parcela será paga entre os dias 24 de abril e 8 de maio, enquanto a segunda está programada para o período de 25 de maio a 8 de junho. A expectativa é de que a liberação dos recursos movimente mais de R$ 78 bilhões na economia brasileira.

Têm direito ao benefício segurados que receberam, ao longo de 2026, pagamentos como aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade e auxílio-reclusão. Por outro lado, beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e da Renda Mensal Vitalícia não estão incluídos no pagamento do 13º salário.

O calendário segue o número final do NIS (Número de Identificação Social) e também leva em consideração o valor do benefício. Quem recebe até um salário mínimo — atualmente fixado em R$ 1.621 — terá prioridade no pagamento, recebendo antes daqueles com rendimentos superiores.

A consulta aos valores e datas já está disponível por meio do aplicativo e do site do Meu INSS. Para quem não tem acesso à internet, o atendimento pode ser feito pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, mediante confirmação de dados pessoais.

A antecipação do pagamento foi oficializada por decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no fim de março. Nos últimos anos, o calendário do 13º tem variado: em 2020 e 2021, os pagamentos foram antecipados por causa da pandemia de Covid-19, enquanto em 2022 e 2023 ocorreram entre maio e junho. Já em 2024 e 2025, assim como em 2026, os depósitos foram programados para abril e maio.

Com a liberação antecipada, o governo busca estimular a economia e ampliar o poder de compra de milhões de brasileiros, especialmente em um cenário ainda marcado por desafios financeiros para parte da população.