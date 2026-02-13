TV 247 logo
      Economia

      Investidores embolsam lucros e Ibovespa termina em queda

      A empresa Eneva disparou na Bolsa de Valores após o aumento dos preços-teto dos leilões de potência do setor elétrico

      Painel da bolsa em São Paulo - 21/03/2019 (Foto: REUTERS/Nacho Doce)

      Reuters - O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, com agentes financeiros embolsando lucros e reduzindo a exposição na bolsa paulista antes do fim de semana prolongado pelo Carnaval, enquanto Eneva disparou após o governo elevar os preços-teto dos leilões de potência do setor elétrico.

      Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,78%, a 186.293,15 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 187.765,82 pontos na máxima e 183.662,18 pontos na mínima. Na semana, ainda subiu 1,83%, acumulando alta de 2,72% em fevereiro e de 15,62% em 2026.

      O volume financeiro nesta sexta-feira somava R$30,7 bilhões antes dos ajustes finais.

      (Por Paula Arend Laier; edição Igor Sodré)

