Investidores embolsam lucros e Ibovespa termina em queda

Reuters - O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, com agentes financeiros embolsando lucros e reduzindo a exposição na bolsa paulista antes do fim de semana prolongado pelo Carnaval, enquanto Eneva disparou após o governo elevar os preços-teto dos leilões de potência do setor elétrico.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,78%, a 186.293,15 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 187.765,82 pontos na máxima e 183.662,18 pontos na mínima. Na semana, ainda subiu 1,83%, acumulando alta de 2,72% em fevereiro e de 15,62% em 2026.

O volume financeiro nesta sexta-feira somava R$30,7 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier; edição Igor Sodré)