Ibovespa renova recorde se aproxima dos 190 mil pontos

247 - O Ibovespa voltou a ganhar tração nesta quarta-feira (11) e operava acima dos 188 mil pontos nas primeiras horas de negociação, recuperando parte do fôlego após a sessão anterior marcada por dificuldades para renovar máximas históricas. O desempenho positivo reflete principalmente a valorização das ações de maior peso na carteira teórica do índice, como Vale e Petrobras.

Ás 10h27 (horário de Brasília) o principal índice da B3 registrava alta superior a 1%, aos 188.085 pontos. Na véspera, o mercado havia sido pressionado justamente pelas chamadas “blue chips”, que limitaram os avanços do benchmark. No pregão de hoje, esses mesmos papéis passaram a liderar os ganhos.

Balanços corporativos movimentam o mercado

O ambiente doméstico também é influenciado pela temporada de resultados do quarto trimestre de 2025. Entre as companhias que divulgaram seus números entre a noite de ontem e a manhã de hoje estão Klabin, Suzano e TIM, movimentando as expectativas dos investidores quanto ao desempenho operacional e às perspectivas para o próximo ano.

No caso da Petrobras, os agentes do mercado analisam os dados mais recentes de produção. A estatal registrou crescimento de 19% na reta final de 2025, em um cenário internacional de preços do petróleo pressionados pelo excesso de oferta. As ações da companhia figuram entre os principais suportes da alta do Ibovespa nesta sessão.

Dólar recua e volta ao patamar de R$ 5,18

No câmbio, o dólar opera enfraquecido. Após leve valorização na terça-feira, a moeda norte-americana voltou ao nível de R$ 5,18 na manhã desta quarta. No mercado comercial, o recuo era de 0,18%, refletindo ajustes técnicos e a expectativa em torno de dados econômicos dos Estados Unidos.

O destaque da agenda internacional é o payroll, relatório mensal sobre o mercado de trabalho americano. A divulgação sofreu atraso em razão da paralisação temporária do governo dos Estados Unidos na semana passada. Em janeiro, foram criadas 130 mil vagas de emprego no país, número quase duas vezes superior às projeções do mercado. A taxa de desemprego caiu para 4,3%.

Bolsas internacionais operam sem direção única

No exterior, o cenário é de cautela. O pré-mercado em Nova York indicava abertura mista. O Dow Jones, índice que reúne empresas tradicionais da bolsa americana, operava em leve alta nos contratos futuros. Já o S&P 500 e o Nasdaq apresentavam recuo, refletindo maior prudência dos investidores com o setor de tecnologia.

Na Europa, a maioria dos índices registrava perdas moderadas. Entre os destaques positivos estavam as ações da Heineken, que avançavam após a divulgação dos resultados de 2025. A companhia holandesa mencionou condições desafiadoras no mercado e anunciou planos de reduzir até 6 mil postos de trabalho nos próximos dois anos.

Na Ásia, as bolsas encerraram o pregão em alta após dados indicarem que a inflação chinesa ficou abaixo do esperado. O resultado reforçou a percepção de que Pequim poderá adotar novas medidas de estímulo econômico, o que sustentou o otimismo nos mercados da região.