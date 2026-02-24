Investimento direto no Brasil soma US$ 8,168 bi em janeiro, diz BC

247 - A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) alcançou US$ 8,168 bilhões em janeiro, conforme dados divulgados pelo Banco Central nesta terça-feira (24). O resultado, segundo o Estadão Conteúdo, superou a mediana das projeções do mercado financeiro e ficou próximo ao limite superior das estimativas.

De acordo com a pesquisa Projeções Broadcast, as expectativas variavam entre US$ 5,5 bilhões e US$ 8,3 bilhões, com mediana de US$ 6,96 bilhões. O valor efetivamente registrado aproximou-se do teto das previsões.

Acumulado em 12 meses supera US$ 79 bilhões

No acumulado de 12 meses até janeiro, a entrada líquida de investimento direto estrangeiro somou US$ 79,137 bilhões. Esse montante corresponde a 3,42% do Produto Interno Bruto (PIB), evidenciando a relevância do capital externo para a atividade econômica e para o equilíbrio das contas externas.

Projeção do Banco Central para 2026

De acordo com o Relatório de Política Monetária (RPM) do quarto trimestre de 2025, o Banco Central projeta que os Investimentos Diretos no País totalizem US$ 70 bilhões em 2026. A estimativa equivale a 2,8% do PIB.