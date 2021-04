Líder mundial na produção de cimento deixa o Brasil

247 - O grupo franco-suíço LafargeHolcim, líder mundial na produção de cimento, está vendendo suas operações locais para sair do Brasil.

O grupo conta com 10 unidades industriais, além de centros de distribuição, terminais de mistura e unidades de mineração.

LafargeHolcim tem a capacidade de produzir cerca de 10 milhões de toneladas de cimento por ano.

É a segunda cimenteira a deixar o país em menos de um ano. No fim de 2020, o grupo irlandês CRH vendeu suas operações à Companhia Nacional de Cimento.

Crise econômica

A saída das empresas mostra a profundidade da crise econômica brasileira, promovida após o golpe de 2016, contra Dilma Rousseff (PT), nos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro.

Neste ano, a fabricante de automóveis norte-americana Ford também paralisou sua atividade produtiva no Brasil. Em entrevista à TV 247, o economista Uallace Moreira ligou o acontecimento à “destruição do mercado interno” no país.

“A crise da indústria automobilística, em particular a questão da Ford, é resultante e tem como um dos principais motivos a crise do mercado interno. A grande imprensa e muitos especialistas de mercado não querem reconhecer isso porque não querem reconhecer que o apoio à crise institucional pós-2015, o apoio às reformas trabalhista e da Previdência e o teto dos gastos não deram certo. Nessa tônica de reforma, reforma e reforma, ninguém questiona por que a reforma trabalhista até agora não gerou os seis milhões de empregos prometidos pelo Henrique Meirelles”, lembrou.

