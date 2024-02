Lula brinca e atribui à "sorte" crescimento da renda dos brasileiros no primeiro ano do seu terceiro mandato

Apoie o 247

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou as redes sociais para comentar os dados recentes sobre o aumento da renda per capita dos brasileiros no primeiro ano de seu terceiro mandato. Com uma dose de humor, Lula compartilhou um trevo da sorte em sua conta no Twitter, brincando com os críticos que atribuem seu sucesso na economia ao fator sorte.

Os números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que a renda per capita dos brasileiros teve um incremento significativo de 16,49% em relação ao ano anterior, atingindo a marca de R$ 1.893. Esse aumento considerável abrange diversos tipos de rendimentos, incluindo trabalho, auxílios governamentais, aluguel e aposentadoria.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, o Distrito Federal lidera a lista com o maior rendimento médio per capita, alcançando R$ 3.357. Já no Maranhão, esse valor é consideravelmente menor, situando-se em apenas R$ 945, evidenciando as disparidades regionais no país.

Além do avanço na renda, o Brasil registrou em 2023 a menor taxa de desemprego desde 2014, com uma média de desocupação de 7,8%. O Produto Interno Bruto (PIB) também apresentou um crescimento em torno de 3%, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

A renda per capita por estado mostra variações significativas, destacando a heterogeneidade econômica do país. Esses indicadores reforçam a trajetória de recuperação e desenvolvimento econômico observada durante a gestão de Lula, que vem colhendo bons resultados na economia brasileira.

