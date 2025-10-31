Lula celebra "economia forte" após menor desemprego da história

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou os recordes na economia, em especial a queda no desemprego, resultado do das políticas de fomento sob sua gestão. O presidente Lula afirma que seu objetivo central é gerar oportunidades e aumentar a renda para as famílias de todo o País.

"Alcançamos, em setembro, a marca de 1,7 milhão de empregos com carteira assinada gerados em 2025. Resultado de muito trabalho e de uma economia forte, gerando oportunidade e renda para as famílias em todo o país", escreveu o presidente Lula em sua conta oficial na rede social BlueSky, nesta sexta-feira (31).

A taxa de desemprego no Brasil encerrou o terceiro trimestre em 5,6%, repetindo a menor taxa da série histórica do IBGE e com o menor contingente de pessoas sem trabalho, mostrando que o mercado de trabalho segue aquecido e resiliente, de acordo com dados divulgados mais cedo nesta sexta-feira.