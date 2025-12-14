Lula celebra pleno emprego e renda maior no fim do ano: "ceia de Natal mais farta"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o cenário econômico de 2025 tem garantido mais emprego, aumento de renda e melhores condições para as famílias brasileiras, refletindo diretamente no consumo de fim de ano. A declaração foi feita em meio a notícias que apontam uma ceia de Natal mais farta e sofisticada, impulsionada pelo pleno emprego e pela queda do dólar.

“2025 vai se consolidando como um ano de avanços e conquistas para o povo brasileiro. Com mais oportunidades de emprego e aumento de renda, o Natal em família será mais farto. Nada mais justo para quem trabalhou duro o ano inteiro”, disse o presidente.

A fala de Lula dialoga com reportagem publicada pelo jornal O Globo, assinada por Carolina Nalin, que destaca que a queda de cerca de 14% do dólar ao longo do ano e o aquecimento do mercado de trabalho permitiram à indústria e ao varejo ampliar a oferta de produtos, inclusive linhas premium, para as festas de fim de ano.

Segundo o levantamento, itens tradicionais da ceia, como o bacalhau, tiveram reajustes moderados, entre 7% e 10%, enquanto os preços médios dos produtos natalinos subiram apenas 3,5% em relação ao ano passado — o menor percentual desde 2017, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). A entidade projeta ainda um crescimento de 15% no consumo das famílias no período, o maior da série histórica iniciada em 2015.

O presidente também ressaltou medidas futuras que, segundo ele, devem ampliar ainda mais o poder de compra dos trabalhadores. “Em 2026, a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até 5 mil entra em vigor, o que vai beneficiar ainda mais os trabalhadores brasileiros”, afirmou Lula. Para o presidente, trata-se de “um círculo virtuoso, onde ganha o povo e ganha a economia brasileira”.