Lula cita "milagre do crescimento" e diz que Brasil "vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo"

247 - O presidente Lula (PT) realiza na manhã desta segunda-feira (3) no Palácio do Planalto uma mega reunião com os setores produtivo e institucional do governo. Na abertura da reunião, ainda na presença de jornalistas, Lula disse não acreditar nas previsões "pessimistas" para a economia brasileira, que falam em um crescimento do PIB menor que 1% em 2023.

"Estou convencido que o país vai dar um salto de qualidade", afirmou o presidente. "Eu disse para o Haddad na semana passada que eu não concordo com as avaliações negativas de que o PIB vai crescer zero não sei das quantas. Vamos ver o que vai acontecer quando a chamada economia micro, pequena e média começar a acontecer nos rincões desse país. Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzir mais, comprar mais, vender mais. A gente vai perceber que a economia vai dar um salto importante. Eu ainda não vou dizer aquilo que eu disse em 2005, que foi motivo de muita chacota por parte da imprensa, quando eu disse ‘o milagre do crescimento’, quando a economia brasileira cresceu 5,8% e a imprensa especializada achava que não ia crescer. Eu acho que a gente vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. Vai acontecer mais coisa no Brasil do que as pessoas estão esperando. E vai depender muito, mas muito, da disposição do governo. Vai depender muito da disposição e do discurso do pessoal da área econômica, da disposição e do discurso do setor da área produtiva, porque se a gente ficar apenas lamentando aquilo que a gente acha que não vai acontecer... Ninguém vai investir em cavalo que não corre. Se você está em uma corrida de cavalo dizendo que seu cavalo é pangaré, que está cansado, ninguém vai fazer nenhuma aposta. Então nosso papel é apostar que esse país vai dar certo e vai produzir mais do que aquilo que algumas pessoas esperam".

A nova "obsessão" do governo, segundo Lula, é "voltar a fazer esse país crescer". "Se você olhar para a cara do ministro Fávaro, que voltou da China agora com empresários, você vai perceber que ele é 150% de otimismo. Se você olhar para a cara do Haddad depois do marco regulatório que ele fez, olha a cara dele de felicidade, significa que ele está acreditando que vai passar. Nós estamos acreditando que vai passar nossa tão sonhada nova política tributária, estamos achando que vai acontecer tudo aquilo que a gente anunciou de investimento em bolsas de estudo no nosso Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério da Educação. Estamos acreditando que esse país vai voltar a ser um país em crescimento, em geração de emprego. Essa é nossa obsessão agora. A obsessão do governo agora tem que ser fazer investimentos, criar condições. Estou muito otimista com a proposta de PPP que vamos colocar em discussão. Temos que ter como obsessão fazer esse país voltar a crescer, porque o país crescendo vai gerar emprego, o emprego vai gerar salário, o salário vai gerar aumento de consumo e aí a roda gigante da economia volta a funcionar”.

100 dias

Na próxima segunda-feira (10), o governo Lula completa seus primeiros 100 dias. O presidente afirmou que até lá todos os programas sociais destruídos pelo governo Jair Bolsonaro (PL) já terão sido relançados e que, a partir daí, novas políticas passarão a ser discutidas. "O objetivo dessa reunião é fazer um levantamento de como está cada ministerio nesse momento, como está preparando suas atividades. Porque na segunda-feira próxima, dia 10, nós vamos ter a reunião dos 100 dias de governo, em que a gente vai não só fazer a avaliação daquilo que nós conseguimos recuperar para colocar em funcionamento - e nem tudo está ainda 100% funcionando, porque quando você decide fazer uma política pública às vezes ela demora para acontecer. Mas nós já recuperamos quase todas as políticas sociais que existiam nesse país e que tinham sido desmontadas pelo governo anterior. Agora elas estão funcionando a todo vapor. Falta ainda o Água para Todos, o Luz para Todos, ainda falta lançar esse programa. Na próxima segunda-feia, ao fazer uma avaliação dos 100 dias, a gente vai ter que anunciar o que a gente vai fazer para frente, porque os 100 dias vão fazer parte do passado. A gente vai ter que discutir o que a gente vai fazer do ponto de vista do investimento na área industrial, na área agrícola, na área de ciência e tecnologia. Tem muita coisa para a gente investir, sobretudo em obras de infraestrutura, tem recurso para que a gente faça os investimentos necessários e nós, então, temos muita obras paralisadas, que muitas começaram e muitas vão começar a partir de segunda-feira, quando os ministros anunciarem o plano de trabalho para depois dos 100 dias".

