Lula diz que prepara estudo para mostrar "quem destruiu o Brasil", que viveu "momento de ouro" com o PT

247 - O ex-presidente Lula, em entrevista à Rádio Clube, de Pernambuco, nesta quarta-feira (9), afirmou que está finalizando um estudo junto de sua equipe para mostrar "quem destruiu o Brasil".

O PT, por diversas vezes acusado de supostamente "quebrar o Brasil", fez o país viver um "momento de ouro", segundo o ex-presidente.

"Estamos fazendo agora um documento econômico em que nós vamos mostrar quem é que quebrou esse país. Nós vamos mostrar quem é que quebrou esse país, quem é que destruiu esse país, com números. O melhor momento econômico e o melhor momento social do Brasil nos últimos 40 anos foi no governo do PT. Isso são números, do IBGE, do Banco Mundial, da ONU, de quem você quiser. São números. O Brasil viveu um momento de ouro", lembrou o petista.

Na mesma entrevista, Lula também abordou os recentes ataques de Jair Bolsonaro (PL) aos nordestinos: "ele está visitando o nordeste agora por causa das eleições".

